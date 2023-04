Tennis U12 – Emma Pigozzi (Suzzara) trionfa a Bovolone

SUZZARA Una vittoria tira l’altra per la giovanissima e talentuosa atleta del Tennis Suzzara, Emma Pigozzi, che si è aggiudicata due prestigiosi tornei a pochi giorni di distanza. Emma si è presentata come testa di serie numero 1 al torneo nazionale giovanile under 12 svoltosi al Tennis Bovolone e ha rispettato il pronostico aggiudicandosi il trofeo concedendo pochi games alle avversarie. In semifinale ha sconfitto Angelica Turetchi (4.3) con un perentorio 6/1 6/0 e in finale ha avuto la meglio su Sofia Anna Ferrari (4.2) per 6/2 6/1. Dal Veneto all’Emilia, cambia la regione (e il circolo), ma non il risultato. Domenica, infatti, la piccola campionessa suzzarese si è imposta nel torneo Under 12 presso il Tennis Club Noceto (Parma). Anche in questa occasione ha lasciato solo le briciole alle avversarie, battendo ancora una volta in semifinale Sofia Ferrari per 6/3 6/2 e poi nel match decisivo la testa di serie n.1 Marta Gazzetti (4.1) per 6/0 7/5.