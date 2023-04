Rugby Top 10 – Viadana, meglio tardi che mai. Di Chio: “Il lavoro paga, proviamoci”

VIADANA Una vittoria per continuare a sperare. Sabato, allo Zaffanella, il Rugby Viadana ha sconfitto 27-16 le Fiamme Oro, bissando così il successo ottenuto nella prima fase della Coppa Italia. E’ la terza affermazione consecutiva dei gialloneri nel Top 10, dopo quelle di Calvisano e Colorno, che consente loro di restare in corsa per un piazzamento nelle prime quattro anche se, quando mancano due partite alla conclusione della regular season, non sono padroni del loro destino. Il campionato ora osserva la sosta pasquale e riprenderà domenica 16 con il Viadana ospite a Padova del Petrarca, che proprio nell’ultimo turno, con la sconfitta a Calvisano, ha perso il primato a beneficio degli eterni rivali del Rovigo. I ragazzi di Bernardo Urdaneta chiuderanno poi il loro cammino domenica 23 allo Zaffanella contro il Valorugby Reggio Emilia, che occupa la terza posizione. Due vittorie piene sono necessarie, ma potrebbero non bastare nel caso in cui il Colorno dovesse vincere una delle ultime due gare e il Valorugby fare almeno un punticino contro le Fiamme Oro. Anzi, diciamola tutta, per andare ai play off servirebbe una concomitanza di risultati che avrebbe del miracoloso. Ma la speranza, come si dice, è l’ultima a morire. Curiosamente, Petrarca e Valorugby, ovvero le ultime due avversarie dei rivieraschi, saranno di fronte questo sabato a Verona nella finale di Coppa Italia.

Ma torniamo al successo del Viadana contro le Fiamme Oro e lo facciamo con l’autore dell’ultima meta, il mediano di mischia Pietro Di Chio subentrato nella ripresa a Gregorio. «Sono contento per la marcatura – dice – ma lo sono ancora di più per il risultato. Abbiamo approcciato bene la partita e meritato la vittoria. Il lavoro svolto negli allenamenti alla fine paga, lo dimostrano i tre successi di fila. Forse è tardi per sperare di andare ai play off, del resto siamo partiti con una squadra molto rinnovata e un allenatore nuovo, c’è voluto del tempo per trovare il giusto amalgama».

«Mancano solo due partite – prosegue Di Chio – dobbiamo prepararci al meglio e dare sempre il massimo. Ci alleneremo pure questa settimana, anche se il campionato è fermo, inizieremo così a preparare la sfida col Petrarca, l’ultima in trasferta del Top 10. Abbiamo ancora una piccola speranza di andare ai play off per cui dobbiamo provarci fino alla fine. Dopo la sconfitta interna con Piacenza, la squadra ha reagito alla grande, tanto da vincere a Calvisano e Colorno, e poi contro le Fiamme Oro. Abbiamo sconfitto tre squadre di spessore e ora ci teniamo a far bene anche contro i campioni d’Italia e poi a Reggio Emilia».