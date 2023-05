Pallavolo serie B m – Gabbiano, sfida ininfluente con lo Scanzo

Cerese Il Gabbiano conclude stasera gli impegni della prima fase dei play off di serie B ospitando lo Scanzorosciate (ore 17.30, arbitri Resta di Lecce e Virginia Tundo di Bologna). La squadra di Fabbri ha vinto il girone B al termine della stagione regolare, ed è stata battuta dal Top Team 3-1 in terra orobica nella prima fase della Coppa Italia. Mercoledì i bergamaschi davanti al proprio pubblico hanno ceduto col medesimo punteggio a La Bollente Negrini Acqui Terme che con pieno merito ha centrato la promozione in A3. La gara di stasera a Cerese è comunque importante per stabilire le posizioni di ingresso nella terza fase dei play off, che assegna un’altra promozione in A3. Gabbiano e Scanzorosciate avranno come compagne di viaggio Canottieri Ongina o Malnate, che stasera si affrontano in terra varesina: entrambe nella seconda fase hanno superato il Dual Caselle di Sommacampagna. «Complimenti ad Acqui Terme per la promozione in A3 – osserva il libero Luca Catellani – Le nostre uniche sconfitte in questa stagione sono maturate proprio contro di loro. Per nostra fortuna non dobbiamo più affrontarli: il nostro pensiero è rivolto alla sfida casalinga con Scanzorosciate, importante per riprendere il nostro ritmo vincente. Serve una prova di carattere, poi penseremo alla terza fase dei play off. Canottieri Ongina la conosciamo e Malnate è una buona compagine. Sono team giunti secondi nei loro gironi, mentre noi abbiamo dominato il nostro campionato, imbattuti e sempre vincenti».