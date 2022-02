Basket A2 – Impresa Staff: Cantù è battuta 70-59

Mantova Finalmente i tifosi degli Stings hanno potuto rivedere la squadra che ad inizio campionato li aveva fatti sognare. Gli uomini di Valli trovano la terza vittoria consecutiva grazie ad una prestazione solida in difesa ed a una buona circolazione di palla figlia anche del rientro di Maspero. Gli Stings hanno avuto la meglio per 70-59 contro Cantù (seppur priva del capitano Sergio e del nuovo acquisto Bryant), una delle squadre favorite per il salto di categoria. Grande prestazione di Stojanovic (17 p.ti + 7 rimbalzi + 4 assist) e solita prova di enorme solidità di Iannuzzi (13 p.ti + 10 rimbalzi).

STAFF MANTOVA – PALLACANESTRO CANTU’

25-25, 12-13, 16-9, 17-12

STAFF MANTOVA: Spizzichini 6, Laganà 12, Stojanovic 17, Thompson 5, Iannuzzi 13, Cortese (c) 7, Mastellari 2, Maspero 6, Verazzo, Lo NE All. G. Valli

PALLACANESTRO CANTU’: Allen 21, Severini 6, Bucarelli 7, Da Ros 4, Cusin 5, Stefanelli 12, Nikolic 3, Bayehe, Boev 1, Borsari, Brembilla NE; Tarallo NE All. M. Sodini