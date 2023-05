Calcio Promozione – Suzzara, si è dimesso il vice presidente Nicolini

Suzzara Alla vigilia dell’ultima partita di campionato, in casa, contro il Lodrino, cui seguiranno certamente le due gare dei play out in cui si giocherà la salvezza, il Suzzara è scosso dalle dimissioni di Glauco Nicolini, vice presidente e direttore generale, il quale lascia dunque il club bianconero dopo tre anni di militanza. E’ il classico fulmine a ciel sereno. «Non voglio entrare nello specifico delle motivazioni che mi hanno spinto a rassegnare le dimissioni – commenta ermeticamente l’interessato – al momento faccio molta fatica a dire se quella nel Suzzara è stata una esperienza positiva. Ho lavorato sempre al fianco e a stretto contatto col presidente Enzo Palvarini, da oggi non faccio più parte di questa società, lascio sia la carica di vice presidente che quella di direttore generale. Cosa farò adesso? Domani (oggi, ndr) andrò a vedere il Mantova che si gioca la permanenza in serie C».