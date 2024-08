Calcio Promozione – UnionMarmi, bel colpo: preso Gentili dal Castiglione

MARMIROLO Il difensore centrale Andrea Gentili è l’ultimo colpo dell’Union Team. Giunge dal Castiglione. Coi neroverdi si stanno allenando anche altri atleti giovani, che verranno poi valutati. Domenica il calendario non riserva alcun incontro nel girone 19 della Coppa Italia di Promozione. Verrà disputata un’amichevole casalinga (ore 15.30) contro il Gonzaga.

Mercoledì sera l’Union Team ha debuttato in Coppa superando sul proprio terreno per 2-1 il San Lazzaro. «Intanto – premette mister Matteo Tenedini – vorrei esprimere la mia soddisfazione per l’ingaggio di Gentili, un rinforzo che ci verrà molto utile. Per quanto concerne la gara di Coppa, successo a parte, c’è ancora da lavorare tanto. La squadra, sotto di una rete, ha saputo reagire fino a ribaltare il punteggio. È sicuramente un dato positivo, ma non è il caso di esaltarsi. La prossima settimana inizia il campionato e noi saremo ospiti della Pavonese, accreditata come una delle squadre migliori del girone. Dobbiamo farci trovare pronti». Tenedini conta di recuperare la prossima settimana Vincenzi; contro il Gonzaga dovrebbero tornare disponibili Bravo e Caffarella.