Calcio Promozione – Visentini: “San Lazzaro a Marmirolo per allungare la serie positiva”

MANTOVA Il San Lazzaro prosegue il suo cammino in campionato passando da un derby all’altro. Dopo l’1-1 casalingo contro la Poggese, l’undici cittadino si prepara ora a un’altra sfida tutta virgiliana, questa volta in trasferta contro l’Union Team Marmirolo. Una partita che, nonostante i tredici punti di distacco tra le due squadre in classifica, si preannuncia tutt’altro che scontata. Il Marmirolo, infatti, ha appena cambiato guida tecnica con l’arrivo di Mattia Battistelli, e spesso queste situazioni portano a una scossa emotiva per la squadra. Inoltre, la gara d’andata ha dimostrato l’equilibrio tra le due formazioni, con un pareggio per 1-1 che lasciò aperto ogni discorso. In casa San Lazzaro, l’obiettivo resta chiaro: continuare a muovere la classifica per avvicinarsi sempre di più alla salvezza matematica. Lo conferma anche il centrocampista Fabio Visentini, che domenica tornerà a disposizione, anche se probabilmente partirà dalla panchina. «Il nostro obiettivo nel derby contro il Marmirolo è ovviamente quello di continuare a raccogliere punti per blindare la salvezza con anticipo e poter gestire le ultime gare con maggiore serenità. Sappiamo che non ci aspetta una partita facile, anche perché il cambio di allenatore nei nostri avversari potrebbe portare nuove motivazioni. Ma da parte nostra c’è grande voglia di allungare la striscia positiva e dare continuità ai risultati». Guardando alla sfida della scorsa settimana contro la Poggese, Visentini analizza così la prestazione della squadra: «Direi che il risultato finale di 1-1 sia stato tutto sommato giusto, visto che c’è stato un tempo a testa sia per quanto riguarda le occasioni che per la mole di gioco espressa. Certo, un po’ di rammarico rimane, perché con maggiore concretezza sotto porta avremmo potuto portare a casa l’intera posta in palio. Abbiamo avuto diverse occasioni favorevoli che non siamo riusciti a sfruttare, e questo è un aspetto su cui dobbiamo lavorare. Però, alla fine, abbiamo dato continuità alla nostra serie positiva, quindi va bene così».

Il San Lazzaro ha dimostrato finora solidità e carattere, riuscendo a restare sempre competitivo contro qualsiasi avversario. La sfida con il Marmirolo rappresenta un altro banco di prova importante, con l’obiettivo di strappare un risultato positivo che permetta di avvicinarsi ulteriormente alla quota salvezza.