Calcio Prima Categoria – Gonzaga in forte emergenza per Pescarolo. Pavesi: “Stringiamo i denti”

GONZAGA Il Gonzaga si prepara a una trasferta delicata sul campo del Pescarolo, fanalino di coda del girone G di Prima Categoria. La classifica resta incerta e ogni punto diventa fondamentale per mantenere un margine di sicurezza sulla zona calda. Il tecnico Davide Pavesi è consapevole delle difficoltà che attendono i suoi, soprattutto a causa delle numerose assenze. Nell’ultimo turno, la squadra ha impattato 2-2 in casa contro la Villimpentese, al termine di una gara combattuta e caratterizzata da ben tre espulsioni che hanno complicato il finale per il Gonzaga. «Un pareggio giusto? – riflette mister Pavesi – forse sì, ma resta il rammarico per aver sciupato il vantaggio. Siamo stati ripresi e poi ci siamo ritrovati a chiudere la gara in otto uomini, un fattore che inevitabilmente ci ha penalizzati. Ora ci attende una sfida ancor più complicata a Pescarolo, e purtroppo saremo in emergenza. Oltre agli squalificati, dovremo fare a meno di Vasaturo, Di Donna e Farfare, mentre Ceci resta in forte dubbio. Questo non aiuta, perché affrontiamo una squadra che, pur essendo all’ultimo posto, è ancora viva e lotta su ogni pallone. In questo campionato non esistono partite semplici, né squadre materasso: tutte possono mettere in difficoltà chiunque. Per questo motivo, sarà fondamentale mantenere la concentrazione alta e cercare di portare a casa almeno un risultato positivo». Le assenze pesano come un macigno sulla formazione biancazzurra. Oltre alle già citate defezioni, Pavesi dovrà fare a meno di Lui, Giova e Saturno, espulsi nella gara contro la Villimpentese e squalificati. Tuttavia, c’è una nota positiva: il rientro di Scacchetti e Boukal.