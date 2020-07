Calcio – Radrezza e Varone, gli ex Castiglione spingono la Reggiana in B

CASTIGLIONE Agli sportivi più attenti non sarà sfuggito un dettaglio, nel successo che ha portato mercoledì sera la Reggiana a vincere l’atto finale dei play off col Bari e dunque salire dalla C alla B: in campo c’erano due ragazzi passati qualche anno fa da Castiglione. Si tratta del trequartista Igor Radrezza e del centrocampista Ivan Varone: grandi protagonisti dell’impresa degli emiliani, che grazie alla rete di Kargbo hanno piegato i pugliesi, conquistando il secondo salto di categoria in altrettante stagioni, riportando la squadra di Reggio Emilia dopo 21 anni sul palcoscenico della Serie B. Non è sfuggito neppure un particolare: nella finale la Reggio Audace (questo il nome della Reggiana dopo la rifondazione in seguito al recente fallimento) indossava una maglia blugranata a strisce, che vagamente ricorda la casacca rossoblù del Castiglione. Varone e Radrezza furono protagonisti della stagione 2012-13, la migliore della storia aloisiana, con l’ottavo posto nell’allora campionato di C2. In quella stagione i rossoblù si piazzarono addirittura meglio del Mantova, conducendo per alcune settimane la classifica e sfiorando i play off.

Di quel gruppo, allenato da mister Ciulli, facevano parte anche due elementi del Castiglione attuale, come Maccabiti e Mangili. Chissà che non raccolgano loro due il testimone dagli ex compagni, per provare a compiere un’impresa, seppure qualche categoria sotto, nella prossima stagione.