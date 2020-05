Calcio Seconda Cat. – Ferrari e l’Olimpia: “Società speciale, ma valuto altre opzioni”

Gazoldo Le strade dell’Olimpia e del tecnico Massimiliano Ferrari potrebbero separarsi dopo tre stagioni. Quella appena andata in archivio ha visto la squadra giallorossa impegnata, con qualche affanno (era terzultima con 18 punti), nel girone bresciano. «Avevamo sistemato la squadra con il mercato invernale – ricorda Ferrari – era in netta ripresa e con tante gare ancora da giocare avrebbe potuto risalire la china, peccato non l’abbia potuto dimostrare. A questa società sono molto legato, se c’è ancora bisogno di me sono pronto a discuterne, ora come ora non ci sarebbero le condizioni per rimanere. Ho avuto contatti con altre squadre: si parla, si discute, si valuta, io comunque non ho l’assillo di trovare squadra a tutti i costi. Quanto è accaduto in questi mesi avrà ripercussioni importanti sul calcio dilettantistico e per quanto mi riguarda, deciderò di continuare solo ritrovando stimoli e motivazioni».