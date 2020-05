Calcio a 5 – Il Kaos saluta Kytola. Mister: Pedrini sempre in pole per il dopo Milella

MANTOVA Lavori in corso in casa Kaos Mantova. Le difficoltà principali sono legate all’incertezza che aleggia intorno al mondo dello sport e anche a livello di Divisione. Al pari di molti altri club, anche il Kaos sta vagliando le richieste dei giocatori in vista della prossima stagione. Il finlandese Jukka Kytola, splendido protagonista delle ultime due stagioni, sembra destinato a lasciare Mantova per motivi famigliari. Lontano il rinnovo di bomber Cabeça e anche capitan Leleco è ancora in stand-by. Come annunciato dal diesse Cristiano Rondelli, non è da escludere che il club biancorosso possa rivoluzionare l’intera rosa. Prima, però, è fondamentale risolvere la questione allenatore. L’addio di Pino Milella (andrà a guidare l’Hellas Verona in B) è ormai scontato e il nome caldo, per la successione, è sempre quello di Vanni Pedrini, l’artefice del “miracolo” Imola, anche se viene da due stagioni di inattività. Le parti si sono sentite anche nella serata di ieri, ma non si è ancora arrivati al dunque. Nell’operazione Pedrini potrebbero rientrare diversi giocatori che fanno gola alla dirigenza virgiliana.