Pallavolo femminile – Zani: “Niente promozione, il Medole prosegue in D. Coach Negri confermato”

MEDOLE A meno di sorprese, la Re/max Intermedia Medole anche nella prossima stagione continuerà a disputare il torneo di serie D femminile. Difficile quindi il salto di categoria. «Mercoledì sera in videoconferenza abbiamo avuto una riunione coi responsabili del Comitato regionale lombardo della Fipav – spiega il presidente Luca Zani – Avendo bloccato le retrocessioni dalla serie C, non sono previste promozioni dalla serie inferiore. La mia squadra al momento della sospensione del torneo per il Coronavirus si trovava al comando nel girone G. Al termine della stagione regolare sarebbero andate in C le prime due classificate, e quindi avevamo ottime possibilità di centrare la promozione che nella precedente stagione c’era sfuggita all’ultimo turno». Questo mancato traguardo è un’altra beffa per tutto l’ambiente della pallavolo medolese. «Milano ci ha detto che solo in caso di rinuncia da parte di qualche squadra possiamo essere ammessi in C – prosegue Zani – Un discorso che posso accettare se mi fanno sapere qualcosa presto. Avere notizia ad agosto della possibilità di salire di categoria diventa tardi per noi per varare un roster competitivo. Allora in quel caso non avrebbe senso accettare e continueremmo a disputare la serie D. Sappiamo di agevolazioni per quanto riguarda i tesseramenti e la volontà di avere più gironi con meno squadre. Slitterà inoltre la data d’inizio dei tornei».

In attesa di avere ulteriori notizie da Milano, Luca Zani ha cominciato a programmare la prossima stagione: « Andrea Negri e il vice Massimo Segala sono confermati alla conduzione tecnica della prima squadra. Confermato anche il team manager Simone Zoni. Un grosso plauso va alle ragazze per tutto l’impegno che hanno dato in partita e negli allenamenti. Con le atlete ci siamo sentiti. Meritavamo la promozione. Ora dovremo valutare il futuro dell’organico. Se potremo fare la C, allestiremo un team per quella categoria; altrimenti punteremo su una rosa più adatta alla serie D».