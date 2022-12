Calcio Serie C – Ceresoli: “Al Mantova sto crescendo. Prossimo step: battere la Pro Vercelli”

MANTOVA Tra i giovani del Mantova che si stanno mettendo maggiormente in luce, c’è Andrea Ceresoli. Classe 2003, in prestito dall’Atalanta, questo coriaceo terzino sinistro appare ben focalizzato sulla sua crescita e su quali tasti battere per progredire ulteriormente. «Sono contento di essermi ritagliato il mio spazio – afferma – . La competizione non manca, però sono convinto che serva per non dare nulla per scontato. Per questo ho vissuto questi mesi serenamente».

Sei al primo anno tra i professionisti: quali difficoltà hai incontrato?

«Soprattutto fisiche. Rispetto alla Primavera ho trovato ritmi più alti e un calcio più diretto e concreto».

Dove invece ti senti più migliorato rispetto all’inizio?

«In fiducia e personalità. Certo mi ha aiutato il mister, dandomi consigli e a volte rimproverandomi. Ma la spinta è venuta soprattutto dentro di me: ho trovato la serenità giusta e, quando mi sento sereno, mi esprimo meglio in campo».

Margini di miglioramento?

«Tanti. Per esempio vorrei fare qualche assist in più. E segnare».

Assist come quello a Yeboah per il terzo gol col Renate?

«È stata una bella azione. Ecco, in quella occasione potevo anche segnare. Ma era più giusto passarla a Philip, che aveva la porta vuota davanti a sè».

Sei soddisfatto della tua stagione?

«Sì, sono contento perchè sto acquisendo continuità. Dovessi darmi un voto, direi più che sufficiente».

Cosa significa giocare davanti a tanta gente?

«È una sensazione bellissima e per me inedita. Quando esco dal tunnel degli spogliatoi e vedo i tifosi mi carico. Accetto anche i fischi, l’importante è che attorno a noi la gente partecipi».

Come ti trovi a Mantova?

«È una città molto bella e tranquilla. Questo è il mio primo anno lontano da casa, ma devo dire che sono stato accolto al meglio».

E il Mantova inteso come squadra, cosa rappresenta per te?

«Una tappa importante. Una bella opportunità di crescita».

Chiudiamo con l’attualità: domenica al Martelli arriva la Pro Vercelli…

«Non siamo riusciti ancora a vincere due partite consecutive. Questo dev’essere il nostro obiettivo per domenica».

La vittoria col Renate può aiutarvi in tal senso?

«Sicuramente abbiamo preso un bel carico di autostima e consapevolezza. Però non dobbiamo dimenticarci che anche la Pro Vercelli viene da una grande vittoria, contro il Pordenone. Penso che anche i piemontesi vorranno uscire dal Martelli con tre punti…».