Calcio Seconda Cat. – Medolese, la carica di Manzini: “Ci faremo trovare pronti”

Medole La sua prima stagione sulla panchina della Medolese è terminata con l’uscita di scena nei play off contro la Voltesi. Mister Patrick Manzini è pronto e carico per la nuova stagione oramai alle porte. «Quest’anno ci saranno 2-3 certezze – afferma il tecnico viola – : Atletico Castiglione, Dinamo Gonzaga e Curtatone hanno investito di più rispetto a tutte le altre. Per noi non sarà facile ripetersi, ma il nostro obiettivo rimangono comunque i play off. Penso che il livello della Seconda rispetto agli anni scorsi si sia alzato e ora come ora non si può dire chi sia la favorita. Sappiamo tutti che il mercato gioca un ruolo chiave ma, alla fine, è il campo che darà i responsi».

«Nel nuovo campionato – continua il mister – vogliamo confermare quanto fatto di buono nella scorsa annata. Purtroppo ci siamo fermati sul più bello. Per noi non è stato semplice digerire il boccone amaro. Ad ogni modo, so di poter contare su un gruppo competitivo che mi ascolta e mi segue. Quando sono arrivato, ho avuto qualche difficoltà nel trasmettere le mie idee di gioco ai ragazzi. In più, durante la stagione, abbiamo dovuto sopperire ad assenze importanti a causa dei vari infortuni che hanno compromesso la stagione. Siamo comunque riusciti a trovare una quadra ed a vincere tanti scontri diretti. Ovvio che c’è rammarico per i play off, perché è stata una partita equilibrata in cui avremmo potuto fare di più. Nonostante questo, arrivare quarto al primo anno non è affatto un risultato da buttare».

Questione mercato: «Adesso viviamo un momento di stallo. In più abbiamo Simone Boschetti che si è fatto male alla caviglia. Per ora sono usciti: Dossena e Scaroni in direzione Castiglione e Keita alla Ceresara. Per contro abbiamo acquistato Picchi, difensore ex Sporting Club, e Osama che è fermo da qualche anno. È una situazione complessa perché dobbiamo duellare con società dai budget più elevati del nostro. Siamo incompleti, manca ancora qualcosa ma ci faremo trovare pronti». E sul suo futuro? Manzini risponde così: «Sono giovane e ambizioso. Sto bene a Medole, la società è composta da bravissime persone. Mi piacerebbe allenare in Promozione o Eccellenza, anche perché ho trascorsi nelle giovanili. Ma ora come ora non ho fretta. Vivo questo momento al massimo per migliorarmi step by step».

Samuele Elisse