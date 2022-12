Calcio Seconda Categoria – Colpo di scena a Soave: Veneziani rinuncia alla panca

SOAVE Colpo di scena in casa Soave: Alessandro Veneziani, che da stasera avrebbe dovuto entrare in carica quale allenatore dei granata per preparare il ritorno dei trentaduesimi della Coppa di Seconda categoria (giovedì a San Giovanni in Croce col Psg) ha rinunciato all’incarico. «Ho dovuto a malincuore fare un passo indietro perché sono sorte delle problematiche personali – dice -, mi spiace tanto, ci tenevo tanto a rimettermi in gioco».

Veneziani la scorsa stagione per un breve periodo è stato alla Serenissima, e avrebbe dovuto prendere il posto di Mauro Galafassi, che nei giorni scorsi si era dimesso per problemi personali. La squadra quindi resta affidata a Sansone.

Oggi la società dovrebbe decidere come agire, potrebbe contattare qualche altro tecnico. Sabato c’era stato un incontro con Sandro Modenesi ex River, che però aveva dovuto dire di no alla proposta di patron Giuseppe Pradella a causa della distanza. Nel girone O della Seconda categoria il Soave è reduce dal successo interno sulla Voltesi e vanta 21 punti come la Roverbellese. Domenica sarà di scena a Ceresara.