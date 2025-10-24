Calcio Seconda Categoria Crer – Rapid Viadana in forma smagliante. Galati: “Ma con la Novese sarà dura”

DOSOLO La Rapid Viadana rinforza il centrocampo con l’arrivo di Leonardo Pacilli, svincolatosi la scorsa settimana dal Suzzara. La formazione rivierasca, impegnata nel girone E della Seconda categoria modenese, attraversa un buon momento di forma: nelle ultime due giornate ha centrato due vittorie di prestigio, prima espugnando il campo della capolista Carpine, poi superando in casa la Virtus Mandrio, che occupava il secondo posto. Domenica la squadra di Giuseppe Galati ospiterà la Novese, seconda in classifica a pari merito con il Reggiolo e avanti di tre lunghezze rispetto ai viadanesi. «Abbiamo tesserato Pacilli perché avevamo qualche problema di organico, ma anche per ringiovanire la squadra – spiega il tecnico Galati –. Ci auguriamo che possa alzare ulteriormente il livello del nostro organico. Il prossimo impegno con la Novese sarà durissimo: affrontiamo una compagine molto solida, come dimostra la sua posizione in classifica. Da parte nostra dobbiamo continuare sulla strada intrapresa di recente».