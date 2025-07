Calcio Seconda Categoria – La Villimpentese vuole risalire. Ciliegina Tomasello

VILLIMPENTA Ripartire con orgoglio e fame, dopo una delusione difficile da digerire. Mercoledì la Villimpentese ha alzato il sipario sulla nuova stagione in Seconda Categoria, presentandosi ufficialmente nella sala consiliare del Comune. A fare gli onori di casa il sindaco Daniele Trevenzoli, che ha accolto squadra e dirigenti, guidati dal presidente Otello Fagan e dal confermatissimo mister Gerardo Ciccone. L’obiettivo dichiarato è la pronta risalita: cancellare la retrocessione e tornare subito protagonisti. «La rabbia sarà il nostro motore», ha detto il tecnico, carico e determinato. E la società ha fatto la sua parte: mercato mirato e colpi importanti, con l’arrivo di elementi d’esperienza come Bodano, Sarpong e Boselli. Ma la vera bomba è l’approdo in gialloblù di Roberto Tomasello, attaccante di lungo corso, reduce dalla stagione al Cerlongo. Resta da colmare una sola lacuna, quella in mediana, dopo l’addio di Matar Jallow (destinato al Quistello). Ma l’organico appare già ben strutturato, pronto per puntare quantomeno ad un posto tra le prime cinque della graduatoria.