Calcio Seconda Categoria – Mussetola carica l’Olimpia: “Continuiamo il sogno”

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI Archiviata la fase playoff del girone N di Seconda Categoria mantovana con il pareggio per 1-1 contro il Soave, la Rapid Olimpia del presidente Franco Pasetti si prepara ad affrontare una nuova, affascinante sfida. Domenica prossima, infatti, i giallorossi saranno di scena a Cologne, in provincia di Brescia, per la prima giornata del triangolare interprovinciale che mette in palio un posto per il salto di categoria. Il Cologne ha chiuso al primo posto il girone D, ma è stato superato nello spareggio promozione per 2-0 dall’Eden Esine, che ha conquistato direttamente il passaggio in Prima Categoria. I bresciani, dunque, sono stati dirottati al triangolare, dove incontreranno anche i bergamaschi del Gera d’Adda, formazione tosta e ben attrezzata. «La stagione è andata oltre le più rosee aspettative – commenta l’allenatore della Rapid Olimpia, Fabio Mussetola – considerando che siamo una neopromossa. Dopo il pari col Soave ci aspetta una trasferta complicata contro una squadra molto solida, che in casa ha costruito gran parte dei suoi successi. Ma noi siamo motivati: è un’esperienza preziosa, fuori dal solito contesto virgiliano, e vogliamo giocarci le nostre carte fino in fondo». Dunque i giallorossi vogliono riprendersi, tramite gli spareggi, quello che è sfuggito nel lungo testa a testa in campionato con la Dinamo.

La formula del triangolare prevede che, in caso di vittoria o pareggio a Cologne, la Rapid affronterà il Gera d’Adda già la settimana successiva. In caso di sconfitta, invece, il secondo impegno arriverà dopo quindici giorni. L’obiettivo resta comunque quello di chiudere nel miglior modo possibile un’annata già storica per la giovane formazione gazoldese. Per la sfida di domenica, Mussetola dovrà fare a meno di Zerbini e Hajjy.