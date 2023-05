Pallavolo serie B m – Il Gabbiano chiude col record di punti. Viadana espugna Padova ed è salvo

Mantova Il muro di Zanini su Fabbro nel terzo e ultimo set chiude il derby fra il Gabbiano e l’Asolaremedello. 3-0 (15-25, 21-25, 22-25) il risultato finale in favore del sestetto di Serafini e Pantiglioni, sempre vincente nel girone C della B. Un campionato chiuso a punteggio pieno e con solo 4 set persi. 78 punti in totale: record assoluto perché nella storia nessuno ha mai chiuso un campionato vincendo tutte le gare da 3 punti. Ieri allo Schiantarelli il derby è iniziato col punto di Fabbro per il sestetto del Chiese, poi gli ospiti con estrema facilità hanno gestito frazione e punteggio, chiudendo il set su errore dei locali. La Kema ha iniziato il secondo parziale di gran carriera portandosi sul 5-2. Il Gabbiano ha rimontato, volando sul 6-5 a proprio favore, e da qui ha gestito con sicurezza il vantaggio e col 25-21 è andato a chiudere per il 2-0. Orgoglio Asola nell’ultima frazione: sino al 12-12 ha retto alla grande, poi il Gabbiano ha allungato, ma non di tanto. Alla fine Zanini ha murato Fabbro: è finita 3-0 per la prima della classe, ma bravi tutti i ragazzi di Fasani che hanno salutato il pubblico amico con una bella prova. E ora per il Gabbiano scatta l’operazione play off: sabato prima sfida della prima fase ad Acqui Terme contro La Bollente Negrini. Dopo 6 ko, l’E’più Viadana vince a Padova sul vice fanalino Kioene, già retrocesso in serie C, e con questi tre punti è salvo, evitando la possibile coda dei play out. «Alle prime difficoltà – spiega coach Panciroli – siamo andati in confusione contro una squadra giovane ma intenzionata fare bene. Fra il primo e secondo set abbiamo riordinato le idee per essere padroni del campo; decisivi si sono rivelati gli ingressi di Bassoli e Colella».