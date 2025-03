Calcio Seconda Categoria – Voltesi verso lo scontro diretto col Borgo Virgilio. Fettachi: “Proviamoci”

VOLTA MANTOVANA La vittoria casalinga per 1-0 sul Boca Juniors mantiene vive le speranze della Voltesi di Diego Pizzamiglio di centrare i play-off nel girone N della Seconda Categoria mantovana. Con 35 punti, la squadra è appaiata a Roverbellese e Borgo Virgilio dell’ex Giuseppe Fido, che ospiterà i collinari proprio domenica prossima in quello che si preannuncia come un crocevia importante della stagione. «Non sarà una gara facile – afferma il diesse e giocatore della Voltesi, Fettachi – affrontiamo un’ottima squadra, con l’ex Bourgana. Possiamo definirlo uno scontro diretto per i play-off. Puntiamo a raggiungerli e lotteremo fino all’ultimo. Se ci riusciamo, bene; altrimenti, vorrà dire che gli altri saranno stati più bravi. Siamo comunque soddisfatti, la vittoria sul Boca è stata meritata: oltre al gol di Panizza, abbiamo creato altre occasioni. Alla fine, l’1-0 è bastato per conquistare i tre punti». Probabilmente finita la stagione per Cornacchione e Perricelli.