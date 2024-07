Tennis Tavolo U19 – Europei U19, salta la sfida Italia-Ucraina per l’11esimo posto

Malmö (Sve) L’Italia Under 19 femminile ha terminato lunedì il suo percorso ai Campionati Europei Giovanili di Malmö, in Svezia. Dopo la sconfitta per 3-1 con la Bulgaria, nella sfida dal 9° al 12° posto, era previsto un altro match con l’Ucraina. Visto che comunque la sfida era ininfluente per la classifica finale, Italia e Ucraina alla fine non si sono affrontate. Nella gara finale con la Bulgaria, avevano giocato Miriam Carnovale, Irene Moretti e Sofia Minurri e non la castellana della Brunetti Nicole Artlia, grande trascinatrice dell’Italia fino agli ottavi, poi persi con la Repubblica Ceca.