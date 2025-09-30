Calcio Serie B: JUVE STABIA-MANTOVA 1-0 (aggiornamenti live)

CASTELLAMMARE DI STABIA (Na) Buonasera dallo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. In piena crisi (4 sconfitte nelle prime 5 partite), il Mantova prova a risalire la china in casa dei campani che, al contrario, sono una delle 6 squadre ancora imbattute. Davide Possanzini, al quale patron Piccoli ha rinnovato la fiducia per il rotto della cuffia, questa sera si gioca la panchina. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

JUVE STABIA-MANTOVA 1-0

JUVE STABIA (3-5-2):Confente; Ruggero, Varnier, Giorgini; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Piscopo; Candellone, Gabrielloni. A disp. Boer, Signorini, Bellich, Reale, Burnete, Pierobon, Baldi, Stabile, Duca, De Pieri, Maistro, Zuccon. All. Abate.

MANTOVA (4-3-3): Festa; Maggioni, Mantovani, Cella, Castellini; Artioli, Trimboli, Wieser; Bragantini, Bonfanti, Marras. A disp. Andrenacci, Mullen, Bani, Mensah, Mancuso, Fiori, Galuppini, Radaelli, Caprini, Paoletti, Majer, Pittino. All. Possanzini.

ARBITRO: Andrea Calzavara di Varese (assistenti: Pascarella di Nocera Inferiore e Pressato di Latina; addetto al Var: Volpi di Arezzo).

RETI: 5′ Ruggero.

NOTE: Calci d’angolo: 1-0

Primo tempo

5′ La sblocca subito la Juve Stabia con Ruggero che gira in rete di tacco la palla calciata in porta da Carissoni.

4′ Primo corner dalla bandierina in favore della Juve Stabia.

1′ Biancorossi che attaccheranno da destra a sinistra. I padroni di casa da sinistra a destra.

1′ Si inizia. Calcio d’inizio battuto dal Mantova.

Pre-gara

Juve Stabia e Mantova fanno il loro ingresso in campo.

Mentre si attende l’ingresso in campo delle squadre, diamo un occhio al settore ospiti: presenti una 50ina di tifosi mantovani.

Le squadre fanno rientro negli spogliatoi per preparare gli ultimi dettagli.

Possanzini ripropone il modulo “4-3-3” proposto anche sabato scorso contro il Frosinone. Le novità sono Maggioni esterno destro, Wieser a centrocampo assieme ad Artioli e Trimboli. In attacco il tridente formato da Bragantini, Bonfanti e Marras.

Temperatura dell’aria sui 20 gradi, serata calda e terreno sintetico non in perfette condizioni.

Buonasera dallo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia. Juve Stabia e Mantova sono in campo per il riscaldamento