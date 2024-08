Calcio Serie B – La diretta in tv e la prima col Var: la Coppa Italia proietta il Mantova nel calcio dei grandi

MANTOVA Il Mantova è tornato dalla Sardegna ieri pomeriggio, rinfrancato dalla vittoria contro la Torres e con in tasca il pass per i 32esimi di Coppa Italia. La seconda partita ufficiale della stagione biancorossa sarà dunque lunedì prossimo allo stadio Via Del Mare di Lecce, contro i giallorossi salentini. Un avversario di Serie A che costituirà un ottimo banco di prova per i ragazzi di Davide Possanzini. Il Mantova godrà pure della ribalta televisiva, visto che il match, in programma alle ore 18.30, sarà trasmesso in diretta su Italia Uno. Il regolamento è lo stesso del turno preliminare: in caso di parità al 90’ sono previsti i calci di rigore. Chi si qualifica affronterà il 25 settembre la vincente di Sassuolo-Cittadella. La stazione successiva sarà nientemeno che San Siro, avversario il Milan (ma qui rischiamo di correre troppo). Lecce-Mantova sarà per certi versi una partita storica per i biancorossi, che per la prima volta avranno a che fare col Var. Lo stesso accadrà nel campionato di Serie B.

Ma torniamo al match con la Torres. Il punteggio risicato (2-1) potrebbe far pensare a una vittoria sofferta. In effetti, il Mantova qualcosa ha patito nei primi 20 minuti del secondo tempo. Ma per l’intera prima frazione e nella parte finale del match, i biancorossi hanno dominato in lungo e in largo, su un campo sconnesso e dunque non proprio adatto al gioco palla a terra. Se un appunto si può fare ai virgiliani, è proprio quello di non aver segnato qualche gol in più. Possanzini, vecchio bomber, saprà quali consigli dare.

La formazione schierata da Possanzini era per 10/11 composta da giocatori della scorsa stagione. Menzione speciale per Maggioni, autore degli assist per i gol di Trimboli e Fiori. Unico volto nuovo Mancuso, peraltro autore di un’ottima prestazione e sempre più a suo agio con i dettami del mister. Nel secondo tempo sono entrati Ruocco, applaudito ex che ha pure sfiorato il gol; e Aramu che, pur denunciando un ritardo di condizione, in soli 15 minuti ha regalato qualche lampo di classe. Sono rimasti in panchina i difensori Cella e Solini, e il centrocampista Artioli, oltre che il portiere Botti. Per qualcuno di loro ci sarà spazio a Lecce, così da arrivare al debutto in campionato (domenica 18 a Reggio Emilia) con un minutaggio il più possibile omogeneo per tutti i componenti della rosa.

Da verificare sono le condizioni di capitan Burrai, che al primo minuto ha subìto un pestone alla mano, poi gonfiatasi: mercoledì effettuerà una risonanza. Non hanno messo piede in campo, ma sono sulla via del recupero sia Radaelli che Fedel. Gli allenamenti riprenderanno mercoledì mattina al Sinergy Center (per chi non lo sapesse: è il nuovo nome di Mantovanello). La tabella settimanale prevede: seduta mattutina giovedì, pomeridiana venerdì, mattutina sabato. Domenica rifinitura al mattino e nel tardo pomeriggio la partenza per Lecce su un volo privato. La squadra ripartirà per Mantova subito dopo il match. L’ultima nota è di mercato: Bombagi ha rifiutato la Lucchese e sta valutando l’offerta del Siracusa (biennale), che forse verrà pure ripescato in Serie C. Staremo a vedere.