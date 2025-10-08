Calcio Serie B – La maglia del Mantova è tra le più “care”

MANTOVA La maglia del Mantova, da quest’anno griffata Adidas, è una delle più costose della Serie B. Il dato emerge da una curiosa indagine del sito pianetaserieb.it, che ha messo a confronto i prezzi delle divise (prima maglia) delle 20 squadre del campionato cadetto. Il prezzo è quello base, senza numero nè nome. Ebbene, quella del Mantova costa 90 euro. Solo le divise di Carrarese (94,90 euro), Catanzaro (95), Sampdoria (98), Empoli e Venezia (100) sono più care di quella dell’Acm.

Per la cronaca, la maglia più “a buon mercato” risulta quella dell’Avellino, in vendita a 70 euro. Al secondo posto quella del Frosinone (75) e terza il Cesena (79). Servono 80 euro per acquistare le divise di Juve Stabia, Palermo, Padova, Pescara e Sudtitol; 85 euro per Modena, Virtus Entella, Spezia e Modena. In linea col Mantova è il prezzo delle maglie di Reggiana (89 euro) e Monza (89.90).