Calcio serie B – La passione biancorossa sconfina in Spagna

Mantova La passione per il Mantova non conosce confini. L’anno scorso, come si ricorderà, è stato fondato un club in Texas. Ora è la volta degli “Hooligans della terza età Mantova”, sodalizio creato in Cantabria, comunità della Spagna, presso la Fruterìa Goyi a Selaya. Dunque, per la squadra biancorossa una fama sempre più “internazionale”, che potrebbe ulteriormente allargarsi in futuro.

Nel frattempo, il Venezia ha indicato modalità e prezzi della prevendita per il match di sabato prossimo col Mantova in Coppa Italia (ore 18). I biglietti del settore ospiti dello stadio Penzo saranno in vendita dalle ore 15 di martedì fino alle ore 19 di venerdì, online sul sito veneziafc.vivaticket.it e nei rivenditori Vivatocket autorizzati. Il tagliando intero costa 20 euro e comprende il servizio di trasporto acqueo dedicato dal Venice Gate Parking allo stadio e viceversa; non consente, invece, l’accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico. I bambini di età inferiore a 4 anni possono accedere allo stadio Penzo senza essere in possesso di un titolo di accesso. Il Ccmc raggiungerà Venezia con tre pullman, mentre un’altra centinaia di tifosi si muoverà con mezzi privati, per un totale di circa 300.