Calcio Serie B – Mantova, arriva l’attaccante Buso

MANTOVA In casa Mantova, il punto conquistato in zona Cesarini contro il Palermo ha fatto cominciare la settimana con un bel sorriso. Giusto così: il livello di difficoltà del match era molto alto e i biancorossi, alle prese con qualche assenza di troppo, stanno attraversando una delicata fase di transizione. Il sorriso si allargherà nella giornata odierna con l’arrivo del quarto colpo di mercato messo a segno dal ds Leandro Rinaudo: l’attaccante Nicolò Buso. Definiti anche i dettagli dell’operazione (arriverà in prestito oneroso dal Catanzaro), manca soltanto l’annuncio che verrà dato appunto oggi. Anzi è probabile che il giocatore sia già a disposizione di Francesco Modesto per l’allenamento in programma nel pomeriggio al Sinergy Center.
Trevigiano, classe 2000, nipote di Renato (ex attaccante di Juve, Fiorentina e Napoli), Niccolò Buso è cresciuto nei settori giovanili di Cesena, Roma, Venezia e Virtus Entella. Il debutto nel “calcio dei grandi” avviene in Serie D con il Sestri Levante, stagione 2020-21. Ed è un signor debutto: 16 gol. Gli vale il salto nei professionisti, nell’annata successiva, con la maglia del Lecco. Resta in bluceleste per tre campionati ed è tra i protagonisti della storica promozione in B. Anche l’esordio tra i cadetti è lusinghiero: 34 presenze, 9 reti e 3 assist. Su di lui punta il Catanzaro, che gli offre un triennale. Nella prima stagione (la scorsa) solo un gol in 16 presenze, proprio al Mantova. Anche nel campionato in corso fatica a trovare spazio in giallorosso, ma riesce comunque a segnare una rete nei soli quattro spezzoni di partita concessigli da Aquilani. Mantova rappresenta per lui un’occasione ghiotta. Può essere impiegato da prima o seconda punta, esterno destro o sinistro.
Il suo arrivo (che si aggiunge a quelli dei portieri Bardi e Vukovic, e del centrocampista Zuccon) compensa la partenza di Galuppini e dovrebbe precedere quella di Fiori, da tempo “promesso” al Frosinone. Rimanendo in tema di uscite, si registra l’interesse di Cosenza e Cittadella per il portiere Andrenacci (che potrebbe quindi lasciare il ruolo di vice a Vukovic), mentre Festa continua ad allenarsi a parte e si guarda intorno. In cerca di sistemazione anche Majer (ora fuori rosa) e Fedel, mentre non è scontata nemmeno la permanenza di Trimboli. Per quanto riguarda altri possibili volti nuovi, radiomercato fa il nome di un nuovo talento dell’Atalanta U23 già allenato da Modesto: il difensore centrale sloveno Relja Obric, classe 2006. È tornato d’attualità Davide Veroli (’03), difensore del Cagliari in prestito al Palermo dove trova poco spazio: anche al Martelli è rimasto in panchina. Fra una trattativa e l’altra, incombe il campo: siamo entrati nella settimana che porta al match di Padova, che apre il girone di ritorno. La corsa alla salvezza continua.
MANTOVA In casa Mantova, il punto conquistato in zona Cesarini contro il Palermo ha fatto cominciare la settimana con un bel sorriso. Giusto così: il livello di difficoltà del match era molto alto e i biancorossi, alle prese con qualche assenza di troppo, stanno attraversando una delicata fase di transizione. Il sorriso si allargherà nella giornata odierna con l’arrivo del quarto colpo di mercato messo a segno dal ds Leandro Rinaudo: l’attaccante Nicolò Buso. Definiti anche i dettagli dell’operazione (arriverà in prestito oneroso dal Catanzaro), manca soltanto l’annuncio che verrà dato appunto oggi. Anzi è probabile che il giocatore sia già a disposizione di Francesco Modesto per l’allenamento in programma nel pomeriggio al Sinergy Center.