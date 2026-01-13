Ubriaco, prende a calci gli infermieri del Pronto Soccorso del Poma

Nella tarda mattinata di ieri il personale sanitario in servizio presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Carlo Poma” di Mantova, è stato costretto ad attivare il famoso “pulsante rosso” delle emergenze.
Un soggetto in preda a crisi psicotica dovuta dall’abuso di sostanze alcoliche, nell’area del triage del Pronto Soccorso di Mantova, per futili motivi aggrediva spintonando due infermieri professionali. Un infermiere veniva colpito da un calcio mentre un altro da un pugno.
Grazie all’attivazione del “pulsante rosso” interveniva una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Mantova, che tranquillizzava l’esagitato, un 31nne russo in Italia senza fissa dimora.
Durante le fasi di contenimento e di identificazione, l’esagitato opponeva resistenza ai Carabinieri.
Il personale sanitario vittima della violenza del paziente riportava alcuni giorni di prognosi.
Il soggetto in questione veniva deferito all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, dei reati di lesioni a personale sanitario, resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale.
Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.