Calcio Serie B – Mantova, avanti con Possanzini

MANTOVA Davide Possanzini resta sulla panchina del Mantova. Questa la nota diramata dal club di viale Te.

“Mantova 1911, facendo seguito all’intervento post gara del Presidente Filippo Piccoli, nel confermare piena fiducia a Mister Davide Possanzini ed allo staff tecnico, sottolinea come in questo momento, ben consapevoli delle difficoltà che stiamo attraversando, l’obiettivo prioritario e’ quello di ricompattarsi, con le stesse armi che hanno contraddistinto operato e filosofia Societaria sin dall’inizio della Presidenza Piccoli.

Mantova 1911 rende noto altresì che da domani, lunedì 29 settembre, fino a sabato 4 ottobre, tutta la squadra resterà in ritiro in Campania per preparare le due partite contro Juve Stabia ed Avellino”.