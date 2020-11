Aumenta la sicurezza per Castiglione, il Comune lavora sulle telecamere

CASTIGLIONE – Nuove telecamere di videosorveglianza in punti della cittadina ritenuti critici e sostituzione di vari dispositivi di registrazione ormai obsoleti o non più funzionanti. Questi gli interventi ai quali l’assessorato alla sicurezza del Comune di Castel Goffredo sta lavorando nel corso di queste settimane.

Come spiega l’assessore alla sicurezza Giulia Merlo, solo di recente il Comune è intervenuto per sostituire due telecamere per la lettura delle targhe che non erano più funzionanti: una in in via Selvole e una in via Monte Grappa. Non solo. Il Comune ha anche appena acquistato una telecamera sempre per la lettura delle targhe dei veicoli che verrà installata nella zona del supermercato Lidl (in questo caso, tra l’altro, dietro specifico consiglio da parte dei carabinieri della locale stazione). Il dispositivo verrà installato a breve.

Anche per le prossime settimane il Comune ha in animo alcuni interventi rivolti alla sicurezza. Con le variazioni di bilancio infatti l’amministrazione comunale intende acquistare altre tre telecamere che verranno installate nel cuore del paese: in piazza Mazzini e rivolte verso via Botturi, vicolo Cannone e sulla stessa piazza Mazzini in direzione della chiesa.

«Sono interventi importanti per tutta la cittadinanza – spiega Merlo – e per la loro sicurezza. Le forze dell’ordine e la polizia locale stanno lavorando sodo anche nel corso di questo periodo di lockdown e cerchiamo di mettere a loro disposizione tutta la strumentazione».