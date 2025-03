Arrestato in stazione ad Ostiglia

OSTIGLIA Nella mattinata di martedì 18 marzo, gli agenti della Polizia ferroviaria di Ostiglia hanno arrestato un uomo ricercato dall’Autorità Giudiziaria.

Il quarantasettenne di nazionalità italiana è stato fermato mentre si trovava nella stazione di Ostiglia. Da un controllo in banca dati, i poliziotti hanno appurato che lo stesso era ricercato poiché destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, dovendo scontare una pena di mesi 7 e giorni 29 per il reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso nel 2022 nel comune di Senigallia (AN). L’uomo, gravato da pregiudizi di polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Modena per scontare la pena predetta.