Calcio Serie B – Mantova, Festa in ritiro a Veronello da “separato in casa”. Anche Fiori in uscita

MANTOVA Le vacanze sono alle spalle, è tempo di tornare ad allenarsi. Anche quest’inverno il Mantova ha scelto il centro sportivo di Veronello per riprendere la marcia verso la ripresa del campionato. Giocatori e staff biancorosso si raduneranno questa sera nel resort di Calmasino e già domattina svolgeranno la prima seduta di allenamento. Come leggete altrove, ci saranno due volti nuovi: il portiere Francesco Bardi e il centrocampista Federico Zuccon. Sarà presente anche Marco Festa, che tuttavia con l’arrivo di Bardi sembra destinato a lasciare presto l’Acm. Per lui si era parlato di un interessamento del Ravenna in C; e perfino di un’idea Sampdoria in B. Com’è noto, non fanno più parte del gruppo biancorosso nè Galuppini (conteso tra Ascoli, Ospitaletto e Ravenna) nè Majer. In uscita anche Fiori, a un passo dal Frosinone. Altri profili vagliati in questi giorni dal ds Rinaudo: il difensore del Cagliari Veroli, classe 2003 (ma il Palermo, che ce l’ha in prestito, non vuole privarsene); il centrocampista dell’Atalanta Gyabuaa, classe 2001; l’attaccante dell’Atalanta (ora allo Spezia) Vlahovic, classe 2004.

Tornando al ritiro di Veronello, verranno aggregati tre giovani della Primavera: il portiere Mosca, il difensore Marai e l’esterno Zorzella. Il campionato del Mantova riprenderà domenica 11 al Martelli (ore 15) contro il Palermo.