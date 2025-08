Calcio Serie B – Mantova, gli abbonamenti “liberi” partono col botto: superata quota 5mila

MANTOVA La seconda fase della campagna abbonamenti, quella dedicata alla vendita libera, si è aperta col botto. È stato infatti abbattuto il muro delle 5mila tessere. Nello specifico, il dato comunicato dalla società alle ore 19 era di 5.228 abbonamenti sottoscritti. Dunque un incremento di 600 tessere rispetto al dato finale delle prelazioni (4.667). A questo punto si avvicina, ed è pronto per essere superato, il limite dello scorso anno quando gli abbonamenti totali furono 5.619. Ed è probabile pure il superamento del famoso record registrato nella stagione 2007-08 in Serie B, con 6.210 tessere staccate.

Evidentemente il nuovo Mantova ispira fiducia, ancor più dell’anno scorso quando il ritorno in Serie B aveva di per sè riportato entusiasmo. Al momento non c’è una data di chiusura della campagna abbonamenti, ma è certo che proseguirà almeno fino alla prima partita casalinga di campionato (30 agosto). Ci si può abbonare al Mantova Point (9.30-12.30 e 16-19), su ticketone.it e nei punti vendita Ticketone.