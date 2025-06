Calcio Eccellenza – Berni: “Poggese, prepariamoci per una stagione esaltante”

POGGIO RUSCO La Poggese torna in Eccellenza dopo 21 anni (l’ultima volta fu nella stagione 2004-2005). Una strepitosa cavalcata che, grazie al ripescaggio, ha portato i ragazzi di mister Marco Goldoni alla promozione. A congratularsi con la squadra è stato anche Stefano Berni, direttore Generale del Consorzio Grana Padano e sponsor biancazzurro. «L’aver terminato al secondo posto il girone finale dei play off – commenta Berni – ci ha consentito di essere in pole position per il ripescaggio. Già dopo il pareggio casalingo con il Castelleone pareva probabilissimo. Ma la certezza è arrivata solo giovedì. A nome degli sponsor mi complimento quindi con la società per questo traguardo raggiunto che ripete quello dello scorso anno. Il Presidente uscente Armando Castellano e il Presidente entrante Andrea Prandini sono stati molto capaci ed efficaci nell’aver gestito sia il campionato di Prima, che ci ha consentito il ripescaggio in Promozione, sia quello di quest’anno in Promozione che ha imposto un cambio sulla panchina con l’arrivo di mister Marco Goldoni, a cui sono molto legato, e alcuni fondamentali innesti nel mercato prenatalizio. Non è stato certo facile. Bravi».

Ripercorrendo la stagione, oltre alla gioia, il dirigente ricorda anche qualche momento controverso: «Un piccolo neo è non aver potuto contare nella partita più importante dell’anno su alcuni giocatori fondamentali che non hanno risposto alla convocazione. Se avessimo vinto quella partita, come sarebbe stato molto probabile visto che abbiamo sfiorato la vittoria pur con la squadra parzialmente rimaneggiata, saremmo saliti in Eccellenza già il 7 giugno e non avremmo quindi dovuto attendere 19 giorni con ansia. A nome degli sponsor, ci impegneremo per ben figurare anche quest’anno come nei due campionati scorsi confidando in una partecipazione numerosa e appassionata del pubblico nelle partite casalinghe. La numerosa presenza del pubblico conferisce significativi vantaggi sia alla squadra che va in campo sia alla società, sia per gli sponsor che ovviamente sono più soddisfatti e di conseguenza più generosi se il pubblico è numeroso. Quindi, a nome degli sponsor, ma certamente interpretando anche il pensiero della società, si chiede un impegno agli sportivi di seguire con passione e in numerosi la squadra già sottoscrivendo la campagna abbonamenti quando sarà lanciata dalla società». «Infine – conclude Berni – un grazie ai protagonisti scesi in campo. Speriamo che ognuno faccia la sua parte: gli sponsor nel sostenere la società dotandola di risorse adeguate per ben figurare e gli sportivi partecipando numerosi e appassionati alla vita della società e soprattutto alle partite casalinghe di Eccellenza. Prepariamo tutti insieme una nuova stagione esaltante sperando di ben figurare in Eccellenza come si è ottimamente figurato nel campionato di Prima e in quello di Promozione. Ma senza fare voli pindarici e senza impegni come fatto negli ultimi due campionati. Verifichiamo se anche per la Poggese con i nuovi sponsor, vale la regola del “non c’è il due senza il tre».