Calcio Serie B – Mantova, la festa del 115esimo entra nel vivo

MANTOVA Il compleanno cadrà ufficialmente domani, ma già oggi partirà la seconda fase dei festeggiamenti per il 115esimo della nascita del Mantova. Il prologo, come si ricorderà, si è consumato martedì scorso, in occasione del match col Cesena, con la sfilata di 25 vecchie glorie biancorosse al Martelli e una maglia speciale celebrativa indossata dall’Acm durante la partita.

La seconda fase che parte oggi e si concluderà mercoledì avrà come piatto forte la mostra allestita allo stadio: pannelli fotografici che abbracciano l’epopea della società, i suoi momenti gloriosi, i calciatori-allenatori-dirigenti che ne hanno fatto la storia. Non solo: ci sarà la possibilità di ammirare maglie e cimeli vari, raccolti grazie alla collaborazione con Maglie Mantova e Mantova Memorabilia. La mostra avrà come prima e ultima tappa il Mn Point e prevede un tour in alcune aree dello stadio come sala stampa, spogliatoio, tunnel, field box. L’ingresso è gratuito e, solo per questa mattina, riservato agli studenti che partecipano all’altra iniziativa speciale organizzata per l’occasione dall’Acm: l’Assemblea Biancorossa. Si tratta di un incontro che si svolgerà presso il Boccio (il centro ricreativo inaugurato di recente in viale Te). Più di 300 gli studenti coinvolti. Hanno aderito gli istituti Giulio Romano, Bonomi Mazzolari e Leonardo Da Vinci, più la scuola media di Roncoferraro. L’assemblea si svolgerà dalle ore 11 alle 13 e, come detto, prevede anche la visita alla mostra. Questi invece gli orari in cui la mostra sarà aperta a tutti: oggi dalle 16 alle 19; domani dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18; mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Si può prenotare una visita guidata compilando un form sul sito mantova1911.club.