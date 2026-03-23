“Uniti come una cosa sola”: il messaggio di pace dei giovani del concorso Lions

Una composizione artistica per sottolineare il desiderio di pace, di estrema attualità soprattutto nei tempi che stiamo vivendo: è questa la sfida proposta da oltre tre decenni dal Lions Club International attraverso il concorso “Un poster per la pace”, che quest’anno ha coinvolto ottantuno studentesse e studenti di ventotto istituti comprensivi della provincia di Mantova.

La premiazione del concorso, che quest’anno ha avuto come tema “Uniti come una cosa sola”, si è svolta domenica 22 marzo nella sala delle Capriate di Mantova di fronte a quasi duecento persone. Molto alto il livello qualitativo dei lavori e molto interessanti gli spunti di riflessione sviluppati da ragazze e ragazzi, che, di volta in volta, hanno spiegato il significato della loro opera.

I premi sono stati consegnati alla presenza del governatore del distretto Lions 108 Ib2, Daniela Rossi, e del primo vice governatore Christian Manfredi. La giuria, composta da Ferdinando Capisani, Francesca Miserocchi e Roberto Pedrazzoli, ha designato come vincitore il lavoro di Sharah Hossain, studentessa dell’Istituto comprensivo Margherita Hack di Suzzara, che ha raffigurato tante persone che si riuniscono a formare un simbolo della pace con i colori dell’iride. Premi sono andati ai migliori elaborati di altre due aree della provincia corrispondenti alle zone in cui sono suddivisi i club Lions: sono stati chiamati sul palco Matilda Zoccoli di Gazoldo degli Ippoliti e Riccardo D’Addario di Roncoferraro. Menzione d’onore per la tecnica a Matteo Russo della Bertazzolo di Mantova e a Edoardo Cortigiani di Gonzaga. Riconoscimenti sono andati anche ai tre migliori lavori per ciascun istituto partecipante: Borgoforte, Borgo Virgilio, Bozzolo, Campitello, Castelbelforte, Castel d’Ario, Castellucchio, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Gonzaga, Mantova Bertazzolo, Moglia, Ostiglia, Pegognaga, Piubega, Porto Mantovano, Revere, Rivarolo Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, Sabbioneta, San Giacomo delle Segnate, Sustinente, Suzzara Margherita Hack, Viadana Parazzi e Villimpenta.

Hanno premiato i partecipanti i rappresentanti dei Lions Club mantovani: Mantova Andrea Mantegna, Mantova Host, Mantova Rinascimento, Sabbioneta Nova Civitas, Viadana Oglio Po, Mantova Barbara Gonzaga, Mantova Ducale, Mantova Terre Matildiche, Ostiglia e Padania. Sono intervenuti il coordinatore distrettuale del service “Un poster per la pace”, Luisa Boglioni, e il coordinatore distrettuale del dipartimento Scuola e cultura, Federico Cipolla. Ha portato il saluto del Comune di Mantova l’assessore al Welfare, Andrea Caprini. La cerimonia è stata condotta da Alessandro Colombo, immediato past governatore del distretto Lions 108 Ib2, da Barbara Artioli, presidente del club Mantova Rinascimento, e da Marina Malacarne.

Tutti i lavori premiati nel corso degli anni sono esposti nella sede centrale del Lions Club International, a Oakbrook, nei pressi di Chicago.