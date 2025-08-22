Calcio Serie B – Mantova, mille tifosi a Monza. I prezzi dei biglietti del Martelli

MANTOVA Saranno un migliaio i tifosi del Mantova presenti stasera all’U-Power Stadium. Per la precisione, la prevendita del settore ospiti si è chiusa ieri sera a quota 940. Quattro i pullman allestiti dal Ccmc. Ricordiamo che oggi allo stadio non saranno in vendita biglietti per i supporter virgiliani.

Nel frattempo, il Mantova ha comunicato i prezzi dei biglietti per le partite casalinghe (la prima sabato prossimo alle 19 contro il Pescara): curva Te 22 euro (ridotto 15), tribuna centrale 50 euro (40), tribuna laterale nord-est 40 euro (35), tribuna laterale sud-ovest 35 euro (30), distinti 30 euro (20), poltronissima 150 euro (140). I ridotti sono riservati a donne, over 65 e under 16. La società, attraverso i suoi canali social, insiste con lo slogan “Abbonarsi… conviene!”, evidenziando il risparmio dell’abbonamento rispetto all’acquisto del tagliando singolo. La campagna abbonamenti, intanto, è entrata nell’ultima settimana: si chiuderà sabato prossimo alle ore 19.