Calcio Serie B – Mantova, niente amichevole col Napoli. Mercato: piace l’ex Monza Marras

MANTOVA Giorni caldissimi per l’estate ormai alle porte. E giorni caldissimi in casa Mantova, dove si lavora su più fronti in vista della stagione 2025-26.

La notizia del giorno è che non ci sarà nessuna amichevole col Napoli. I campioni d’Italia giocheranno due gare a Dimaro (contro Val di Non e una squadra di C) e tre a Castel di Sangro ma con avversari internazionali. Dunque non c’è spazio per il bis col Mantova. Bis che invece concederà il Genoa, dopo il match della scorsa estate: stavolta l’appuntamento è per sabato 26 luglio (ore 16) a Moena. Le altre amichevoli fissate dai biancorossi, tutte a Mezzana (sede del ritiro) sono: il 17 con i trentini della Rotaliana; e il 19 col Castiglione. Un’altra è in via di definizione a ridosso di quella col Genoa: o il giorno prima o il giorno dopo. Ricordiamo che il Mantova comincerà la preparazione giovedì 10 luglio al Sinergy. Lunedì 14 trasferimento a Mazzana, dove i biancorossi resteranno fino al 27.

Per quanto riguarda il mercato, il dt Botturi continua a visionare giovani in Slovacchia, dove si è recato per seguire di persona gli Europei U21. Il primo volto nuovo del Mantova 2025-26 potrebbe essere Tommaso Marras, esterno destro/trequartista classe 2004, cresciuto nel Monza, che nell’ultima stagione ha messo insieme 33 presenze e 6 reti (con 4 assist) nel Caldiero in C. È un talento che vanta parecchi estimatori: dal Padova al Modena, fino all’Avellino. Ma il Mantova conta di chiudere prima di tutti.

Radiomercato rimbalza voci di interessamento per più di un giocatore: da Fiori (Cagliari, Sassuolo, Como) a Radaelli (Como, Bologna), da Mancuso (Pescara) fino a capitan Burrai (Livorno). In realtà nessuna trattativa ad oggi è stata messa in piedi col Mantova. L’unica che potrebbe svilupparsi in tempi brevi è quella col Livorno, visto che a Burrai, causa veneranda età (va per i 39 anni) mister Possanzini non potrà garantire un impiego massiccio come negli ultimi due anni. Botturi ha informato lo stesso calciatore, che si è preso qualche giorno per riflettere. Chi sicuramente lascerà la riva del Mincio sarà Panizzi, sempre più vicino al Carpi; e Muroni, in contatto con la Triestina. Anche il secondo portiere Sonzogni è destinato a lasciare il Mantova (ma in prestito) per fare esperienza in C all’Ospitaletto. Su Redolfi c’è il Lecco. La prossima settimana si attendono sviluppi sulle situazioni di Maggioni e De Maio, entrambi in scadenza: per il francese si profila un rinnovo, sia pur in un ruolo più accentuato di “collante” tra campo e spogliatoio.

In entrata, oltre a Marras, Botturi sta sondando con attenzione l’organico del Brescia, i cui giocatori si svincoleranno d’ufficio a causa del fallimento della società. Ma tra gli oggetti del desiderio non c’è l’attaccante Nuamah. Interessano di più il difensore Cistana (’97), il centrocampista Fogliata (’04) e l’esterno offensivo D’Andrea (’04) rientrato però al Sassuolo per fine prestito.