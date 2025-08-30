Calcio Serie B: MANTOVA-PESCARA 1-0 (aggiornamenti live)

MANTOVA Buonasera dal Danilo Martelli-Pata Stadium. Dopo la sconfitta di Monza, il Mantova debutta in casa contro la neopromossa Pescara, anch’essa reduce da un ko alla prima giornata (1-3 col Cesena). Possanzini deve fare a meno degli influenzati Maggioni e Artioli, mentre sull’altro fronte Vivarini può contare sulla rosa al completo. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-PESCARA 1-0

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Mantovani, Cella, Bani; Trimboli, Wieser; Galuppini, Mancuso, Caprini; Bonfanti. A disp.: Andrenacci, Mullen, Mensah, Fiori, Falletti, Fedel, Marras, Castellini, Bragantini, Paoletti, Majer, Pittino. All.: Possanzini.

PESCARA (3-4-2-1): Desplanches; Brosco, Corbo, Pellacani; Valzania, Squizzato, Dagasso, Oliveri; Olzer, Sgarbi; Di Nardo. A disp.: Saio, Letizia, Brandes, Meazzi, Merola, Tonin, Graziani, Ferraris, La Barba, Giannini, Berardi, Kraja. All.: Vivarini.

ARBITRO: Giuseppe Mucera di Palermo (assistenti: Lo Cicero di Brescia e Pedone di Reggio Calabria; addetto al Var: Mazzoleni di Bergamo).

RETI: 30′ rig. Mancuso

NOTE: Calci d’angolo: 0-2.

Primo Tempo

36′ Il Martelli si scalda e il Mantova si accende. Ripartenza fulminea di Radaelli che serve Trimboli. Il centrocampista mette al centro per Mancuso che di controbalzo sfiora il bis. Miracolo di Desplanches.

34′ Il Pescara incassa il colpo e tenta una timida reazione con Sgarbi che riceve palla e calcia potente ma senza precisione dal limite.

30′ GOLLLLLLL DEL MANTOVAAAA!!!!!! Dal dischetto si presenta Mancuso che non sbaglia e sblocca la gara.

28′ Dopo un check al Var, Mucera indica il dischetto. Sarà calcio di rigore per il Mantova.

26′ Check del Var per un possibile tocco di mano di Valzania in area di rigore del Pescara. Mucera va a rivedere al Var.

21′ Mentre i ritmi si abbassano e il Mantova gestisce palla, il club di viale Te rende nota la cifra finale degli abbonati: 5.548 le tessere staccate per questa stagione.

15′ Altra occasione per il Mantova: Wieser lavora bene un pallone, serve Radaelli in corsa che lo mette al centro per Bonfanti e Mancuso. Ma il passaggio è impreciso. Alle spalle dei due attaccanti arriva Caprini che rientra e calcia a giro, senza però inquadrare lo specchio della porta.

11′ Primo corner della partita in favore del Pescara: dagli sviluppi il Mantova libera l’area e riparte in contropiede, ma la difesa ospite rimedia e sventa la minaccia.

10′ Dopo una fase di studio il Mantova si propone in avanti: traversone di Radaelli per la capocciata di Caprini, ma la conclusione è debole e centrale.

7′ Mister Possanzini ne cambia 3 rispetto a Monza: dentro Wieser, Galuppini e Bonfanti al posto di Majer, Bragantini e Falletti. I primi due ancora indisposti e non al meglio dopo il virus intestinale che li ha colpiti in settimana.

4′ Riprende il gioco. Al termine di una lunga serie di passaggi Galuppini si libera di un avversario, avanza e da limite area lascia partire una sinistro che termina alto.

3′ Gioco fermo, subito animi caldi. A contrasto Bani e Oliveri. Ad avere la peggio è il centrocampista abruzzese.

1′ Mantova che attaccherà in questa prima frazione di gioca da sinistra verso destra. Pescara da destra a sinistra.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Pescara.

Il pre-gara

Mantova in divisa total white e banda centrale rossa. Pescara in maglia da trasferta blu scuro.

Coreografia mozzafiato in Curva Te con cartoncini bianchi e rossi a formare il gigantesco logo del Mantova.

Mantova e Pescara fanno il loro ingresso in campo.

“Siamo l’armata biancorossa e mai nessuno ci fermerà” recita lo striscione esposto dalla Te.

Mentre le squadre fanno rientro negli spogliatoi per sistemare gli ultimi dettagli, diamo uno sguardo agli spalti. Presenti 8mila tifosi, di cui 150 giunti da Pescara.

Ricordiamo che alle 19 di stasera termina la campagna abbonamenti per la stagione 2025-2026 riservata ai tifosi del Mantova. Sarà possibile acquistare il proprio tagliando sul sito internet Ticketone.it.

Giornata calda, temperatura dell’aria di 23 gradi e terreno in buone condizioni.

Buongiorno dallo stadio Danilo Martelli-Pata Stadium. Squadre in campo per il riscaldamento.