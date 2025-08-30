Tennis Tavolo – Nicole Arlia eliminata nel misto e nel singolare in Rep. Ceca

Olomouc (Rep. Ceca) Al WTT Feeder Olomouc, la prima giornata dedicata ai tabelloni è iniziata all’insegna del doppio misto, che ha visto l’eliminazione delle due coppie azzurre in gara.

Negli ottavi Tommaso Giovannetti dell’Alfa Food Bagnolese e Nicole Arlia (in foto) della Brunetti Castel Goffredo sono stati battuti per 3-1 (7-11, 8-11, 11-7, 5-11) dall’olandese Remi Chambet-Weil e dalla lussemburghese Vivien Scholz, teste di serie n. 1. Federico Vallino Costassa e Miriam Carnovale hanno ceduto per 3-1 (7-11, 11-9, 12-14, 9-11) ai polacchi Marcel Blaszczyc e Katarzyna Wegrzyn, n. 4 del seeding. Nel singolare sono stati eliminati Tommaso Giovannetti (n. 390), per 3-2 (11-7, 6-11, 12-10, 6-11, 8-11) dal polacco Szymon Kolasa (n. 1.065), Valllino Costassa (n. 323), per 3-2 (9-11, 9-11, 16-14, 14-12, 6-11) dallo slovacco Alexander Valuch (n. 328), Mihai Bobocica (n. 579, atleta dell’Alfa Food Bagnolese), per 3-1 (11-8, 5-11, 5-11, 8-11) dal moldavo Vladislav Ursu (n. 151), e Nicole Arlia (n. 287), per 3-0 (9-11, 8-11, 8-11) dalla spagnola Maria Berzosa (n. 394).