Calcio serie B – Mantova, Possanzini: “Dominato il gioco”

Dimaro (Tn) Nonostante la sconfitta rimediata contro il Napoli, il Mantova esce a testa alta. «Sono soddisfatto della partita – commenta mister Possanzini a fine gara – e l’ho detto anche ai ragazzi. Credo ci sia stata emozione per tanti perché abbiamo sbagliato diversi passaggi che in allenamento facciamo bene. Però ci sono diversi aspetti positivi: sul 3-0 poteva diventare una disfatta, ma così non è stato. I ragazzi hanno continuato a giocare e a credere in quello che facciamo sempre. Per me hanno fatto benissimo: abbiamo dominato nel possesso e nell’occupazione del campo. È anche vero che abbiamo sbagliato qualche gol, ma credo sia stato il test più importante tra i tre». Per alcuni il ko potrebbe assomigliare alla disfatta di Caporetto, ma per il tecnico biancorosso non è così. «Gli errori e le sconfitte per me non sono fallimenti, ma tanti punti su cui lavorare. Per come abbiamo cercato la vittoria, sono più che soddisfatto, più delle altre gare. Sul loro primo gol, abbiamo sbagliato un controllo in costruzione, ma su questo sono tranquillo perché c’è del margine su cui lavorare. Questa sfida ci dà modo di prepararci al meglio in vista del campionato e non pagare lo scotto dell’emozione del salto di categoria. Ora però dovremo ripeterci anche col Genoa». Dopo cinque mesi è tornato a calcare di nuovo il campo Tommaso Maggioni. «Sono contentissimo per lui. Ha lavorato tanto per essere di aiuto alla squadra e col Napoli ha giocato una buona gara nonostante sia fermo da un po’. Spero che faccia meno palestra e più tecnica (ha detto ridendo l’allenatore ndr)». «I complimenti di Conte – conclude Possanzini – mi rendono orgoglioso. Li estendo ai ragazzi che ci stanno mettendo anima e corpo per confermarsi in B».

Samuele Elisse