Calcio Serie B – Mantova, su la testa e torna a sorridere

MANTOVA La falsa ripartenza di Bari ha raffreddato gli entusiasmi che avevano accompagnato il Mantova alla sosta. Ma se c’è una cosa da evitare in B è perdere tempo nel piangersi addosso. Dunque, sotto col Cittadella ospite al Martelli oggi alle 15: l’obiettivo è tornare a sorridere, possibilmente con tre punti in saccoccia.

Il primo motivo per pensare positivo è proprio il ritorno a casa. Il Martelli finora non ha mai tradito: due partite e due vittorie. Come reciti il famoso detto, è superfluo ricordarlo. Sarà uno stadio quasi tutto biancorosso: la quota dei tifosi padovani si ferma a 250, il resto è Mantova. Esaurita la curva; probabilmente anche la tribuna centrale, una laterale e i distinti visto che ieri sera rimanevano pochissimi biglietti disponibili (oggi Mn Point aperto dalle 9.30 alle 12.30, poi dalle 13 c’è la biglietteria di piazzale Ragazzi; tagliandi distinti solo on line su Ticketone). Sugli spalti anche i ragazzi delle “società amiche” dell’Acm. E, per rendere la giornata ancora più speciale, prima del fischio d’inizio verrà intitolata la tribuna stampa all’indimenticato collega Giulio Giovannoni. Insomma, il menu della giornata si preannuncia succulento come pochi.

Ma è chiaro che a renderlo davvero leggendario può pensarci solo la partita. Si affrontano due squadre simili nelle loro diversità. Il Mantova è una neopromossa, il Cittadella una veterana della B (nono campionato consecutivo tra i cadetti, 17esimo nelle ultime 18 stagioni!). Però entrambe inseguono la stessa gestione virtuosa: nessun investimento faraonico, oculatezza in ogni operazione, senza per questo rinunciare alle ambizioni. L’obiettivo del Cittadella è sempre la salvezza, anche se poi i granata si ritrovano puntualmente a frequentare le zone medio-alte della classifica. È quello che sogna anche il Mantova per questa sua prima stagione in B. Entrambe hanno iniziato discretamente il campionato: 7 punti i virgiliani di Possanzini, 8 i granata di Gorini. Occhio al rendimento esterno del Citta: due vittorie in tre partite, e la terza persa a Salerno con clamoroso ribaltamento nei minuti di recupero (da 0-1 a 2-1 per i campani). Quindi da una parte l’implacabile rendimento casalingo del Mantova, dall’altro quello eccellente esterno del Cittadella: anche questa sarà una chiave di lettura interessante della partita. Altro dato curioso: i veneti hanno segnato e subìto meno gol di tutti (rispettivamente 4 e 3).

In ogni caso, come dicevamo, l’obiettivo dell’Acm sarà unicamente quello di ritrovare il sorriso muovendo la classifica, meglio con una vittoria. Possanzini conta due assenti: lo squalificato Trimboli e l’influenzato Sonzogni. Il secondo portiere sarà dunque Botti, mentre al posto di Trimboli si contendono una maglia Muroni e Wieser. Tornano Redolfi (ma è difficile che giochi dall’inizio) e Burrai, mentre permane il dubbio su Mensah reduce dall’acciacco al polpaccio: potrebbe partire dalla panchina.