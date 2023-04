Rugby Top 10 – Sfumano le speranze play off: Viadana a Padova per l’onore

Viadana Ultimi 160 minuti della stagione 2022-2023 per il Rugby Viadana 1970, che nella 17esima giornata del Peroni Top10, andrà ad affrontare allo Stadio Plebiscito di Padova i padroni di casa e Campioni d’Italia del Petrarca. Alla luce delle gare di ieri, i gialloneri non hanno più possibilità di rientrare nella corsa play off. Colorno ha conquistato 5 punti contro Calvisano, portantosi a quota 56. Per i gialloneri, a quota 44, è impossibile raggiungere gli emiliani. Si va a Padova quindi per l’onore. Viadana, autrice di un campionato altalenante, nelle ultime uscite ci ha abituato a imprese d’altri tempi: Calvisano prima, trovando il successo in terra bresciana dopo 10 anni d’assenza, Colorno nella 15esima giornata, una vittoria maturata negli ultimi 5 minuti di gioco con Viadana autrice di una rimonta di ben 19 punti, infine le Fiamme Oro, a caccia allora dei play off, cadute allo Zaffanella per 27 a 16. Padova sarà la prossima avversaria: solo il tempo ci dirà se i gialloneri saranno autori di un altro colpaccio o meno, anche se per la classifica non varrà molto. A suonare la carica è Michele Peruzzo, estremo e padovano doc: «È stato un campionato molto duro. Allo stesso tempo ci ha regalato molte gioie ma anche dolori e delusioni. Se non avessimo perso alcune partite alla nostra portata, saremmo in zona play off. Nonostante questo veniamo dalle ultime tre gare di campionato in cui abbiamo dimostrato il nostro valore, vincendole tutte contro ogni pronostico. Ora ci aspetta Padova, una squadra molto strutturata, che fa dell’avanzamento e del gioco al piede un punto di forza. In queste due settimane abbiamo studiato e preparato molto bene la partita per arrivare a Padova e fare anche questa volta un risultato inaspettato. Per me sarà un match molto particolare, essendo di Padova ma cresciuto nel Valsugana. Avendo giocato spesso contro di loro, sento maggiormente la pressione e vivrò questa partita come un derby. Vedremo se i pronostici verranno rispettati: noi faremo di tutto per ribaltarli». La formazione anti-Padova vedrà tre cambi rispetto al quella in campo contro i cremisi. La prima linea ritroverà il metaman giallonero Montilla sin dal primo minuto; alle sue spalle, in seconda linea, Mannucci andrà a sostituire Romanini e farà coppia con Schinchirimini. Nella linea dei tre quarti l’unico cambio vedrà Jannelli riprendersi il posto da titolare da secondo centro a discapito di Morosini che andrà a sedersi in panchina.