Tamburello Serie A/B femminile – Guidizzolo alza anche la Supercoppa

CAVRIANA Ed è triplete! Il Guidizzolo, dopo lo scudetto di B e la Coppa Italia, ha centrato anche la Supercoppa. Ancora una volta il quintetto di Simone Antonioli ha avuto la meglio sulle trentine del Noarna, già sconfitte per il titolo tricolore e in Coppa. «Nel primo set le due squadre non hanno dato il massimo. Noi non siamo stati brillantissimi – spiega Menossi, dirigente del Guidizzolo – Ci siamo sbloccati nel parziale successivo, dove abbiamo dominato la scena. Plauso allo staff tecnico e alle ragazze. La Supercoppa è un meritato premio per la società e per i nostri tifosi». Replica il tecnico Simone Antonioli: «Nel primo set è stata dura. Abbiamo commessi molti errori, poi però si siamo ripresi e abbiamo vinto, anche con un po’ di fortuna, mentre in tutta scioltezza abbiamo fatto nostro il secondo».

GUIDIZZOLO-NOARNA 2-0

1º set: 1-1, 3-1, 3-3, 4-4, 6-4

2º set: 2-0, 4-0, 5-1, 6-1

GUIDIZZOLO Cimarosti, Grazioli, Cogliandro, Gaburro, Bruzzi, Sogliani, Guidetti. Dt: Antonioli.

NOARNA Baldo, Arcozzi, D. Fiorini, Pinamonti, Tonon, Goller, Pizzini. Dt: A. Fiorini.

ARBITRO Merigo di Verona.

NOTE Quaranta pari: 2-2. Durata match: un’ora e 40’.