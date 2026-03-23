Calcio Serie B – Mantova, torna l’incubo dei play out. Ma con l’Entella ci si giocherà mezza salvezza

MANTOVA La Serie B un giorno dà e l’altro prende. Tanto favorevoli erano stati i risultati dello scorso turno di campionato, quanto negativi si sono rivelati quelli della 32esima giornata che si è conclusa ieri. Il Mantova ha pagato la battuta d’arresto di Modena con la discesa al 13esimo posto, che in realtà si allunga fino al 16esimo (prima casella dei play out), visto che sono ben quattro le squadre appaiate a quota 34 punti: oltre al Mantova, il Padova, la Sampdoria e l’Entella. Per capire, qualora il campionato finisse oggi, quale delle quattro squadre sarebbe condannata ai play out, servirebbe la classifica avulsa. Essa tuttavia risulterebbe provvisoria, dal momento che due scontri diretti devono ancora disputarsi (Mantova-Entella ed Entella-Padova). Va detto che, indipendentemente dall’esito di questi scontri diretti, i ragazzi di Francesco Modesto non sarebbero mai gli ultimi di questa classifica “a quattro”, avendo vinto entrambe le sfide (andata e ritorno) con Samp e Padova. In ogni caso, meglio andarci cauti: è ancora presto per i verdetti.

Di sicuro, come dicevamo, i risultati del 32esimo turno non hanno sorriso al Mantova. Perlomeno non del tutto. Certo hanno perso le ultime tre (Pescara, Reggiana e Spezia), e pure il Bari. Ma ha vinto l’Empoli, che ha sorpassato i virgiliani. Hanno vinto Sampdoria ed Entella, che il Mantova l’hanno agganciato. La battaglia è feroce, ballano pochi punti tra una squadra e l’altra, quando mancano 6 partite alla conclusione del campionato. Sembrano comunque essersi delineate le partecipanti al rush finale: dall’Empoli in giù. Avellino, Sudtirol e Carrarese, infatti, godono di un tesoretto abbastanza rassicurante.

Una componente che influirà molto in questa ultima parte di campionato sarà quella nervosa. Proprio il Padova, a seguito della sconfitta col Palermo ed evidentemente preoccupato per le sorti della squadra, ha deciso di esonerare Matteo Andreoletti. I biancoscudati vorrebbero Guido Pagliuca, che però è ancora legato all’Empoli e non ha ancora trovato l’accordo per lo svincolo. Altri profili sondati sono Maran, Breda e Semplici. Acque agitate anche in casa Spezia e Reggiana: Roberto Donadoni e Lorenzo Rubinacci sentono scricchiolare le rispettive panchine.

E il Mantova? La sosta non può che aiutare. Il ko di Modena ha lasciato volti contriti in casa biancorossa. La consapevolezza che la strada è ancora lunga e il traguardo è tutto da raggiungere. Si ripartirà a Pasquetta con un vero e proprio spareggio, contro l’Entella al Martelli. Una vittoria porterebbe a +3 il vantaggio dell’Acm sulla zona play out, a prescindere dai risultati delle altre partite. Non serve aggiungere altro.