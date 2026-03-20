Calcio Serie B – Mantova, vigilia di derby fra ritorni e defezioni

MANTOVA Un ultimo sforzo prima della sosta. È quel che si richiede al Mantova, atteso domani al Braglia (ore 19.30) dal derby col Modena. Non ci saranno i tifosi biancorossi, colpiti dal divieto di trasferta per gli incidenti scoppiati lo scorso anno. Come leggete a parte, i supporter virgiliani non mancheranno di far sentire il loro supporto, sostenendo la squadra nel tardo pomeriggio di oggi, quando dal Sinergy partirà alla volta di Modena.

Dal campo, nel frattempo, arriva un sospiro di sollievo che riguarda Meroni. Il difensore, infortunatosi nel finale di Mantova-Cesena, non ci sarà a Modena. Ma questo era prevedibile. Il sollievo giunge dal fatto che gli esami strutturali cui si è sottoposto hanno evidenziato un trauma distorsivo con interessamento del collaterale. Si temeva di peggio. La situazione è in divenire, ma almeno il rischio di aver concluso anzitempo la stagione è stato scongiurato.

Un’altra buona nuova che giunge dall’infermeria riguarda Bragantini: l’attaccante ha smaltito la contrattura che gli aveva fatto saltare il match col Cesena. Semaforo verde anche per Kouda, uscito acciaccato martedì sera; e per Ruocco, al rientro dopo quattro partite.

Capitolo formazione. Davanti a Bardi, il candidato numero uno a sostituire Meroni è Maggioni, con Cella e Castellini a completare la linea difensiva; l’alternativa è Dembélé, che si candida anche per un posto sulla fascia destra di centrocampo, in ballottaggio con Radaelli. A sinistra Benaissa, forte delle recenti buone prestazioni, sembra aver scavalcato Tiago. In mediana, accanto all’imprescindibile Trimboli (finito in diffida dopo Mantova-Cesena), c’è il dubbio se schierare Kouda (non al meglio) o uno tra Paoletti e Wieser; chance minori per Zuccon. Molti dubbi nel reparto avanzato: sulla trequarti Marras è favorito su Bragantini; al suo fianco ballottaggio Buso-Caprini; per il ruolo di punta centrale se la giocano i soliti Mancuso e Mensah.

Modena-Mantova sarà arbitrata da Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno, assistita da Mattia Politi di Lecce e Simone Pistarelli di Fermo; quarto uomo Andrea Zanotti di Rimini (che pochi giorni fa ha diretto Mantova-Cesena). Al Var Davide Massa di Imperia e Daniele Rutella di Enna. Ben cinque i precedenti dell’Acm con la Ferrieri Caputi, dai tempi della D. Una sola vittoria, nello scorso campionato in casa col Sudtirol (2-0). Quest’anno ha diretto Mantova-Empoli, terminata 1-0 per i toscani.