Pallavolo serie D f – Davis, occasione da non sbagliare tra le mura amiche con il Cus Brescia

Stradella Settimana di attesa in casa Volley Davis, capolista del campionato di serie D e determinata a difendere il primato conquistato grazie a continuità, disciplina e maturità. Forte dei cinque punti di vantaggio sulla seconda in classifica, il Volley Piubega, e dei nove sulla terza, la bresciana Labor Omnia Vincit, la formazione guidata dai coach Enrico Pinzi e Diego Pavan si è preparata al prossimo turno con la consueta attenzione, consapevole del proprio valore ma anche delle insidie che ogni gara può nascondere. Domani la squadra mantovana ospiterà tra le mura amiche il Cus Brescia, formazione attualmente penultima e pienamente coinvolta nella lotta per non retrocedere. Una sfida che, osservando la classifica, potrebbe sembrare alla portata, ma che richiederà comunque le dovute precauzioni, come sempre accade quando si affrontano squadre in zona rossa e affamate di punti. Servirà grande attenzione, ma bisogna portare a casa la partita. Il gruppo sarà al completo, un aspetto fondamentale in questa fase della stagione. Da evidenziare il rientro al 100% di Sara Giuliani, recuperata dal leggero infortunio che l’aveva limitata nelle scorse settimane.

Il turno di campionato propone inoltre un incrocio particolarmente interessante: lo scontro diretto tra Labor Omnia Vincit (terza) e Piubega (seconda), in programma sul campo delle bresciane. Una gara che potrebbe ridisegnare gli equilibri del torneo e che sarà seguita con grande attenzione dallo staff e da tutto l’ambiente Volley Davis, anche perché la capolista dovrà ancora affrontare entrambe le formazioni nello scontro diretto, incontri che si preannunciano decisivi nel percorso verso il finale di stagione.