Calcio Serie B – Maurizio Sarri elogia Possanzini: “Impressionato dal gioco del Mantova”

MANTOVA Prestigiosa attestazione di stima per Davide Possanzini. Il mister del Mantova è stato elogiato dall’ex tecnico di Napoli, Juve e Lazio Maurizio Sarri dalle colonne della Gazzetta dello Sport: «Si impara da tutti – ha detto Sarri parlando dei suoi colleghi allenatori – , soprattutto da chi si conosce meno. Un esempio? Il Mantova di Possanzini mi impressiona per come esce da dietro con la palla e per il palleggio. Mi piacerebbe andare a vedere i suoi allenamenti». Invito in vista da viale Te.