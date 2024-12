Ladri armati di droni, case di Guidizzolo nel mirino

GUIDIZZOLO – Ladri moderni? Scaltri? No. Semplicemente ladri che intendono sfruttare tutti i mezzi a propria disposizione per portare via quanto possibile, riducendo al minimo le possibilità di venire intercettati e arrestati.

Sia come sia, negli ultimi giorni a Guidizzolo è andata in scena una serie di furti decisamente importante che porta con sé anche una sorta di innovazione. I malviventi in questione infatti avrebbero usato addirittura un drone per tenere sotto controllo le abitazioni e le zone dove intendevano andare a segno. Proprio così. Stando a quanto emerge dalle testimonianze di alcuni cittadini finiti nel mirino dei malviventi, i ladri avrebbero deciso di affidarsi alla tecnologia per mettere in pratica i propri intenti criminosi. In particolare, invece che addentrarsi in qualche cortile per perlustrare casa, cortile e zone circostanti, in più di un caso i malviventi sarebbero rimasti in auto e da lì, con il cellulare, avrebbero guidato all’esterno un drone. Con cui, in poche parole, monitorare un’area prima di entrare in azione: ovvero verificare l’eventuale presenza dei proprietari, l’eventuale presenza di cani nei paraggi o altri impedimenti. Insomma, per i ladri un modo per prepararsi la strada senza dare nell’occhio e tenendosi a debita distanza dai propri obiettivi, con la possibilità di mettere in moto l’automobile in pochi istanti e dileguarsi in caso di pericolo, senza troppi timori di venire scoperti.

Negli ultimi giorni, probabilmente proprio con questa modalità, a Guidizzolo è andata in scena una preoccupante scia di furti in abitazione. In particolare sarebbero state colpite addirittura sei abitazioni nel lasso temporale compreso tra le 19.30 e le 23. Nel mirino le abitazioni in particolare nell’area compresa tra via Tomasina e via Colli Storici. Come quasi in tutti i casi di questo tipo, infissi e porte d’ingresso forzate e poi abitazioni messe completamente a soqquadro. In un caso i malviventi senza farsi scrupoli hanno portato via anche la cassettina con le monete risparmiate da una bambina.