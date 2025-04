Calcio Serie B – Più di 300 tifosi a caricare il Mantova per il derby di Cremona

MANTOVA I tifosi del Mantova non potranno seguire la squadra a Cremona ma, come già accaduto lo scorso febbraio in occasione del divieto di trasferta per Palermo, si sono presentati numerosi al Sinergy Center per caricare la truppa. In più di 300 hanno assistito alla rifinitura di ieri pomeriggio, svolta sotto gli occhi del presidente Filippo Piccoli. Molti sono rimasti al centro sportivo di Borgochiesanuova ad attendere la partenza del pullman biancorosso verso Cremona. I più piccoli hanno preso d’assalto i calciatori, che si sono prestati per foto e autografi. Schierati di fronte al pullman decine di rappresentanti della curva Te, ma anche del Centro di coordinamento. Presente una decina di sostenitori del Lens, gemellati con la tifoseria dell’Acm e pronti ad assistere al derby con la Cremo in tv in compagnia degli amici mantovani. Qualcuno si è intrattenuto con il connazionale De Maio. All’uscita della squadra, fumogeni, grande sventolio di bandiere e cori di sostegno all’indirizzo dei calciatori schierati davanti al pullman ad ammirare lo spettacolo. A proposito di cori, non potevano mancare quelli contro Cremona e la Cremonese. Poco dopo le 18.30 il pullman è sfilato tra due ali di folla, si spera verso la gloria.