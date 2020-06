Atti osceni ai giardini di Belfiore, denunciato un giovane

MANTOVA I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Mantova hanno denunciato in stato di libertà un 27enne, italiano e residente in città, per atti osceni in luogo pubblico commessi nelle vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori.

Erano circa le 11:30 di ieri mattina quanto l’operatore della Centrale Operativa di Mantova ha ricevuto la segnalazione da parte di un cittadino che, nel godersi una passeggiata sulla pista ciclabile dei giardini “Belfiore”, si è visto davanti un soggetto che mostrava, senza pudore, le proprie parti intime.

Grazie alla precisa descrizione del giovane e alla tempestività dell’intervento, i militari sono riusciti ad individuarlo nell’immediatezza. A conferma del sospetto che si potesse trattare di lui è stato sufficiente avvicinarlo e chiedergli spiegazioni su cosa stesse facendo all’interno del parco. Il ragazzo, visibilmente agitato, farfugliava quindi scuse poco comprensibili, cercando di coprire con la propria t-shirt la parte superiore dei suoi pantaloncini poiché era senza slip e con la cerniera lasciata intenzionalmente abbassata per far intravedere i genitali.

Dovrà rispondere delle proprie azioni davanti all’Autorità Giudiziaria di via Poma.